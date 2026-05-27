Un modo di girare

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un modo di girare' è 'Vorticosamente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VORTICOSAMENTE

Perchè la soluzione è Vorticosamente? Quando si parla di un modo di girare, si pensa a un movimento rapido e avvolgente. VORTICOSAMENTE cattura questa idea, trasmettendo l’immagine di qualcosa che ruota con forza e intensità. È un termine che evoca energia e dinamismo nel modo di muoversi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un modo di girare nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Vorticosamente

La soluzione associata alla definizione "Un modo di girare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vorticosamente'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un modo di girare
  • Risposta: VORTICOSAMENTE
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 14
  • Schema utile: V_____________
  • Inizia con: V
  • Finisce con: E

Le 14 lettere della soluzione

V Venezia
O Otranto
R Roma
T Torino
I Imola
C Como
O Otranto
S Savona
A Ancona
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Vorticosamente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un modo di girare". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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