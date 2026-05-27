Matt : padre dei Simpson

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Matt : padre dei Simpson' è 'Groening'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GROENING

Perchè la soluzione è Groening? Matt è il padre dei Simpson, un personaggio amato che dà vita alla famiglia con il suo carattere unico. La sua voce, interpretata da Groenings, rende ancora più memorabile la sua personalità, regalando momenti divertenti e autentici a chi lo segue. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Matt : padre dei Simpson nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Groening

Se la definizione "Matt : padre dei Simpson" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Groening'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Matt : padre dei Simpson
  • Risposta: GROENING
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: G_______
  • Inizia con: G
  • Finisce con: G

Le 8 lettere della soluzione

G Genova
R Roma
O Otranto
E Empoli
N Napoli
I Imola
N Napoli
G Genova

La soluzione 'Groening' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Matt : padre dei Simpson". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con padre: Fu Il padre della storia 

Con simpson: Titolo di una serie di episodi de I Simpson 