Fu Il padre della storia
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SOLUZIONE: ERODOTO
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Perché la soluzione è Erodoto? Erodoto, considerato il padre della storia, ha rivoluzionato il modo di documentare e interpretare gli eventi passati. La sua opera, ricca di dettagli e testimonianze, ha aperto la strada a un approccio più critico e analitico nella ricerca delle origini e degli avvenimenti. Attraverso le sue narrazioni, ha tramandato un patrimonio di conoscenza che ancora oggi permette di comprendere le radici delle civiltà. La sua influenza si estende oltre il tempo, lasciando un segno indelebile nella disciplina storica.
Fu Il padre della storia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Erodoto
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Fu Il padre della storia
- Risposta: ERODOTO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: E______
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Erodoto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fu Il padre della storia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con padre: Il re padre di Nausicaa
Con storia: Dà il nome a un età della storia umana