Fu Il padre della storia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fu Il padre della storia' è 'Erodoto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERODOTO

La risposta Erodoto è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Erodoto? Erodoto, considerato il padre della storia, ha rivoluzionato il modo di documentare e interpretare gli eventi passati. La sua opera, ricca di dettagli e testimonianze, ha aperto la strada a un approccio più critico e analitico nella ricerca delle origini e degli avvenimenti. Attraverso le sue narrazioni, ha tramandato un patrimonio di conoscenza che ancora oggi permette di comprendere le radici delle civiltà. La sua influenza si estende oltre il tempo, lasciando un segno indelebile nella disciplina storica.

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Fu Il padre della storia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Erodoto

Quando la definizione "Fu Il padre della storia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Erodoto'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Fu Il padre della storia

Fu Il padre della storia Risposta: ERODOTO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: E______

E______ Inizia con: E

E Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

E Empoli R Roma O Otranto D Domodossola O Otranto T Torino O Otranto

La soluzione 'Erodoto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fu Il padre della storia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.