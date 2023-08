Imposta sugli immobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imposta sugli immobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IMU

Significato/Curiosità : Imposta sugli immobili

L'IMU (Imposta Municipale Unica) è una tassa locale italiana che si applica alla proprietà immobiliare, comprese abitazioni, terreni ed edifici. Introdotta nel 2012, l'IMU è stata progettata per semplificare il sistema fiscale e contributivo, sostituendo varie imposte precedentemente esistenti. La tassa è determinata in base al valore catastale dell'immobile e al tasso stabilito dal comune. L'IMU è destinata a finanziare i bilanci comunali e offre un'importante fonte di entrate per i governi locali. Tuttavia, ha suscitato discussioni e controversie nel corso degli anni, con alcuni che criticano il suo impatto sulle famiglie e sulla proprietà.

Altre risposte alla domanda : Imposta sugli immobili : imposta; sugli; immobili; Un imposta che non dovrebbe essere ripetuta; imposta dall obbligo; Un tipo di imposta ; La forma di insegnamento imposta dal Covid; La imposta zione estetica d un periodico illustrato; Pagamenti come la ritenuta d acconto sugli utili; Una persona di spicco può esercitarla sugli altri; Gli Eurocity sugli orari; Piovve provvidenzialmente sugli Ebrei; sugli aerei è nera ma non è una viaggiatrice ansiosa; La tassa immobili are; Ferme immobili ; Imposta che si paga registrando un atto presso gli uffici pubblici immobili ari; Effettua stime di immobili ; immobili tà assoluta;

Cerca altre Definizioni