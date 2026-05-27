Gli specialisti in sala operatoria

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli specialisti in sala operatoria' è 'Chirurghi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHIRURGHI

Perchè la soluzione è Chirurghi? Gli specialisti in sala operatoria sono professionisti altamente qualificati che si occupano di interventi chirurgici. Sono esperti nel gestire procedure complesse, garantendo sicurezza e precisione durante ogni operazione. La loro presenza è fondamentale per il successo di ogni intervento medico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gli specialisti in sala operatoria nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Chirurghi

In presenza della definizione "Gli specialisti in sala operatoria", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Chirurghi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gli specialisti in sala operatoria

Gli specialisti in sala operatoria Risposta: CHIRURGHI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

C Como H Hotel I Imola R Roma U Udine R Roma G Genova H Hotel I Imola

La soluzione 'Chirurghi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli specialisti in sala operatoria". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.