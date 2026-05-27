Gli specialisti in sala operatoria
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SOLUZIONE: CHIRURGHI
Perchè la soluzione è Chirurghi? Gli specialisti in sala operatoria sono professionisti altamente qualificati che si occupano di interventi chirurgici. Sono esperti nel gestire procedure complesse, garantendo sicurezza e precisione durante ogni operazione. La loro presenza è fondamentale per il successo di ogni intervento medico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Gli specialisti in sala operatoria nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Chirurghi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gli specialisti in sala operatoria
- Risposta: CHIRURGHI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Chirurghi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli specialisti in sala operatoria". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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Con specialisti: Calciatori specialisti dagli 11 metri
Con operatoria: È tagliente in sala operatoria