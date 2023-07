Un esperto in sala operatoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un esperto in sala operatoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ANESTESISTA

Significato/Curiosità : Un esperto in sala operatoria

Un anestesista è un esperto medico specializzato nella gestione dell'anestesia durante gli interventi chirurgici o altri procedimenti medici. La loro presenza in sala operatoria è essenziale per garantire la sicurezza e il comfort del paziente durante l'intervento. Gli anestesisti valutano lo stato di salute del paziente, determinano il tipo e la quantità di anestesia necessaria e monitorano attentamente i parametri vitali durante tutto il procedimento. Sono responsabili di mantenere il paziente in uno stato di incoscienza controllata e di gestire il dolore post-operatorio. Gli anestesisti devono possedere competenze tecniche avanzate, una conoscenza approfondita delle droghe anestetiche e una grande attenzione ai dettagli per garantire la sicurezza e il benessere del paziente durante l'intervento.

