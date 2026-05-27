Giacimenti minerari superficiali

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Giacimenti minerari superficiali' è 'Affioramenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AFFIORAMENTI

Perchè la soluzione è Affioramenti? Gli affioramenti sono zone in cui i minerali emergono dalla superficie del terreno, formando depositi facilmente accessibili. Questi giacimenti minerari superficiali permettono un'estrazione più semplice rispetto a quelli nascosti sotto terra, rendendo più rapido l'estrazione e l'utilizzo delle risorse. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Giacimenti minerari superficiali nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Affioramenti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Giacimenti minerari superficiali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Affioramenti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Giacimenti minerari superficiali
  • Risposta: AFFIORAMENTI
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Schema utile: A___________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 12 lettere della soluzione

A Ancona
F Firenze
F Firenze
I Imola
O Otranto
R Roma
A Ancona
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
I Imola

La soluzione 'Affioramenti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Giacimenti minerari superficiali". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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