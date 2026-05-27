Giacimenti minerari superficiali
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Giacimenti minerari superficiali' è 'Affioramenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AFFIORAMENTI
Perchè la soluzione è Affioramenti? Gli affioramenti sono zone in cui i minerali emergono dalla superficie del terreno, formando depositi facilmente accessibili. Questi giacimenti minerari superficiali permettono un'estrazione più semplice rispetto a quelli nascosti sotto terra, rendendo più rapido l'estrazione e l'utilizzo delle risorse. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Giacimenti minerari superficiali nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Affioramenti
Questa pagina è dedicata alla definizione "Giacimenti minerari superficiali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Affioramenti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Giacimenti minerari superficiali
- Risposta: AFFIORAMENTI
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: A___________
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Affioramenti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Giacimenti minerari superficiali". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Tutt altro che superficiali Ferite superficiali della cute Vacue superficiali Paese sudamericano con vasti giacimenti di litio Lesioni superficiali della cute
Altre definizioni collegate
Con giacimenti: Giacimenti dell isola d Elba
Con superficiali: Medicazioni per le piccole ferite superficiali