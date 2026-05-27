Garibaldi vi sconfisse gli Austriaci nel 1859
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SOLUZIONE: SAN FERMO
Perchè la soluzione è San Fermo? Nel 1859, Garibaldi si trovò a combattere contro gli Austriaci a San Fermo, un episodio che segnò una vittoria importante per lui. La battaglia si inserisce in un periodo di grandi cambiamenti, con i patrioti italiani che lottavano per l’unificazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Garibaldi vi sconfisse gli Austriaci nel 1859 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è San Fermo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Garibaldi vi sconfisse gli Austriaci nel 1859
- Risposta: SAN FERMO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 3-5
- Schema utile: S__ _____
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'San Fermo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Garibaldi vi sconfisse gli Austriaci nel 1859". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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