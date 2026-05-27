Garibaldi vi sconfisse gli Austriaci nel 1859

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Garibaldi vi sconfisse gli Austriaci nel 1859' è 'San Fermo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAN FERMO

Perchè la soluzione è San Fermo? Nel 1859, Garibaldi si trovò a combattere contro gli Austriaci a San Fermo, un episodio che segnò una vittoria importante per lui. La battaglia si inserisce in un periodo di grandi cambiamenti, con i patrioti italiani che lottavano per l’unificazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Garibaldi vi sconfisse gli Austriaci nel 1859 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è San Fermo

Se la definizione "Garibaldi vi sconfisse gli Austriaci nel 1859" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'San Fermo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Garibaldi vi sconfisse gli Austriaci nel 1859

Garibaldi vi sconfisse gli Austriaci nel 1859 Risposta: SAN FERMO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 3-5

3-5 Schema utile: S__ _____

S__ _____ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

S Savona A Ancona N Napoli F Firenze E Empoli R Roma M Milano O Otranto

La soluzione 'San Fermo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Garibaldi vi sconfisse gli Austriaci nel 1859". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.