Sconfisse Custer a Little Big Horn

Vito Manzione | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sconfisse Custer a Little Big Horn' è 'Toro Seduto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORO SEDUTO

Perché la soluzione è Toro Seduto? Il Toro Seduto è un simbolo importante della resistenza dei nativi americani contro le invasioni e le conquiste straniere. La sua figura rappresenta la lotta per la difesa delle terre ancestrali e delle tradizioni culturali, opponendosi alle forze che cercavano di snaturare il loro stile di vita. La sua presenza nel racconto storico è legata a eventi di rivolta e resistenza contro l'espansione coloniale. È conosciuto come un eroe della cultura Sioux e della storia americana.

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Sconfisse Custer a Little Big Horn nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Toro Seduto

La soluzione associata alla definizione "Sconfisse Custer a Little Big Horn" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Toro Seduto'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sconfisse Custer a Little Big Horn
  • Risposta: TORO SEDUTO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 4-6
  • Schema utile: T___ ______
  • Inizia con: T
  • Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

T Torino
O Otranto
R Roma
O Otranto
 
S Savona
E Empoli
D Domodossola
U Udine
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Toro Seduto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sconfisse Custer a Little Big Horn". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con sconfisse: Sconfisse gli Arabi a Poitiers nel 732 

Con custer: Sconfissero il colonnello Custer a Little Big Horn 

Con little: Venne ucciso dai Sioux a Little Bighorn 