Il foglietto nella busta paga

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il foglietto nella busta paga' è 'Cedolino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CEDOLINO

Perchè la soluzione è Cedolino? Il foglietto nella busta paga mostra quanto hai guadagnato e le trattenute. È importante controllarlo per verificare che tutto sia corretto. Spesso si chiama anche CEDOLINO, un modo semplice per identificare questa piccola nota che accompagna il pagamento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il foglietto nella busta paga nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cedolino

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il foglietto nella busta paga" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cedolino'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il foglietto nella busta paga
  • Risposta: CEDOLINO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

C Como
E Empoli
D Domodossola
O Otranto
L Livorno
I Imola
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Cedolino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il foglietto nella busta paga". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con foglietto: Foglietto di propaganda 

Con busta: Una busta trasparente nel reparto ortofrutta del supermercato 