Il compenso in busta paga nei cruciverba: la soluzione è Salario

Home / Soluzioni Cruciverba / Il compenso in busta paga

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il compenso in busta paga' è 'Salario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALARIO

Curiosità e Significato di Salario

Vuoi sapere di più su Salario? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Salario.

Perché la soluzione è Salario? Il termine salario indica la retribuzione che un lavoratore riceve periodicamente per il proprio lavoro, solitamente mensile, ed è indicato nella busta paga. È il compenso economico riconosciuto in cambio delle prestazioni professionali svolte. Il salario rappresenta quindi il corrispettivo del lavoro svolto e la principale ricompensa per l’impegno quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Retribuzione per operaiLo stipendio dell operaioRetribuzione periodicaCompenso oltre la pagaIl compenso in bustaSono di chi rompe e paga

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Salario

Hai davanti la definizione "Il compenso in busta paga" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I V T A I T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INVITATI" INVITATI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.