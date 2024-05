Film del 2016 diretto da Damien Chazelle che ha vinto 6 Oscar

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Land m

(forestierismo) (politica) nei paesi di lingua tedesca, stato federato

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /lant/

Etimologia / Derivazione

letteralmente paese