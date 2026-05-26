La Fallaci di Insciallah

Anna Gallo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Fallaci di Insciallah' è 'Oriana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORIANA

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La Fallaci di Insciallah nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Oriana

La soluzione associata alla definizione "La Fallaci di Insciallah" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Oriana'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La Fallaci di Insciallah
  • Risposta: ORIANA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: O_____
  • Inizia con: O
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

O Otranto
R Roma
I Imola
A Ancona
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Oriana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Fallaci di Insciallah". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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