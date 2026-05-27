La faceva Bruno Pizzul
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SOLUZIONE: TELECRONACA
Perchè la soluzione è Telecronaca? Bruno Pizzul è famoso per la sua telecronaca appassionata, capace di coinvolgere gli ascoltatori con parole precise e ricche di emozione. La sua capacità di narrare le partite trasmette l’intensità degli eventi, rendendo ogni partita un momento speciale per chi ascolta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La faceva Bruno Pizzul nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Telecronaca
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La faceva Bruno Pizzul
- Risposta: TELECRONACA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: T__________
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Telecronaca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La faceva Bruno Pizzul". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con faceva: L albero che faceva da sostegno alle viti
Con bruno: Più bruno che biondo
Con pizzul: Lo sono Dino Zoff e Bruno Pizzul