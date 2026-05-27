La faceva Bruno Pizzul

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La faceva Bruno Pizzul' è 'Telecronaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELECRONACA

Perchè la soluzione è Telecronaca? Bruno Pizzul è famoso per la sua telecronaca appassionata, capace di coinvolgere gli ascoltatori con parole precise e ricche di emozione. La sua capacità di narrare le partite trasmette l’intensità degli eventi, rendendo ogni partita un momento speciale per chi ascolta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La faceva Bruno Pizzul nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Telecronaca

Quando la definizione "La faceva Bruno Pizzul" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Telecronaca'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La faceva Bruno Pizzul

La faceva Bruno Pizzul Risposta: TELECRONACA

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: T__________

T__________ Inizia con: T

T Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

T Torino E Empoli L Livorno E Empoli C Como R Roma O Otranto N Napoli A Ancona C Como A Ancona

La soluzione 'Telecronaca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La faceva Bruno Pizzul". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.