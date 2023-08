Faceva spirare i venti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Faceva spirare i venti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EOLO

Significato/Curiosita : Faceva spirare i venti

Mattino e che risalgono verso i monti il pomeriggio. la strettoia formata dal bacino lacustre condiziona lo spirare dei venti, molti dei quali sono periodici... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi eolo (disambigua). eolo (in greco antico: a, aiolos) è un personaggio della mitologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

