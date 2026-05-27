Equilibra l ascensore
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Equilibra l ascensore' è 'Contrappeso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CONTRAPPESO
Perchè la soluzione è Contrappeso? L'equilibrio di un ascensore si basa su un contrappeso che bilancia il peso della cabina. Questo sistema permette di ridurre lo sforzo del motore, facilitando l'apertura e la chiusura delle porte e garantendo un movimento fluido e sicuro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Equilibra l ascensore nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Contrappeso
In presenza della definizione "Equilibra l ascensore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contrappeso'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Equilibra l ascensore
- Risposta: CONTRAPPESO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: C__________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Contrappeso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Equilibra l ascensore". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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