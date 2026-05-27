Equilibra l ascensore

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Equilibra l ascensore' è 'Contrappeso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTRAPPESO

Perchè la soluzione è Contrappeso? L'equilibrio di un ascensore si basa su un contrappeso che bilancia il peso della cabina. Questo sistema permette di ridurre lo sforzo del motore, facilitando l'apertura e la chiusura delle porte e garantendo un movimento fluido e sicuro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Equilibra l ascensore nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Contrappeso

In presenza della definizione "Equilibra l ascensore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contrappeso'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Equilibra l ascensore

Equilibra l ascensore Risposta: CONTRAPPESO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: C__________

C__________ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma A Ancona P Padova P Padova E Empoli S Savona O Otranto

La soluzione 'Contrappeso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Equilibra l ascensore". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.