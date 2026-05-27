Equilibra l ascensore

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Equilibra l ascensore' è 'Contrappeso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTRAPPESO

Perchè la soluzione è Contrappeso? L'equilibrio di un ascensore si basa su un contrappeso che bilancia il peso della cabina. Questo sistema permette di ridurre lo sforzo del motore, facilitando l'apertura e la chiusura delle porte e garantendo un movimento fluido e sicuro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Equilibra l ascensore nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Contrappeso

In presenza della definizione "Equilibra l ascensore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contrappeso'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Equilibra l ascensore
  • Risposta: CONTRAPPESO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: C__________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
N Napoli
T Torino
R Roma
A Ancona
P Padova
P Padova
E Empoli
S Savona
O Otranto

La soluzione 'Contrappeso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Equilibra l ascensore". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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