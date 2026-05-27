Devono bollire 8 10 minuti
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Devono bollire 8 10 minuti' è 'Uova Sode'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: UOVA SODE
Perchè la soluzione è Uova Sode? Le uova sode si preparano facendo bollire le uova per circa otto o dieci minuti. Questo metodo permette di ottenere un interno compatto e facilmente sbucciabile, perfetto per insalate o snack veloci. La cottura precisa garantisce un risultato sempre gustoso e ben fatto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Devono bollire 8 10 minuti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Uova Sode
Se la definizione "Devono bollire 8 10 minuti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Uova Sode'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Devono bollire 8 10 minuti
- Risposta: UOVA SODE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 4-4
- Schema utile: U___ ____
- Inizia con: U
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Uova Sode' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Devono bollire 8 10 minuti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con devono: Il galateo insegna come si devono tenere a tavola
Con bollire: Si usano per far bollire un po d acqua
Con minuti: Conta i minuti