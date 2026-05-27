Devono bollire 8 10 minuti

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Devono bollire 8 10 minuti' è 'Uova Sode'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UOVA SODE

Perchè la soluzione è Uova Sode? Le uova sode si preparano facendo bollire le uova per circa otto o dieci minuti. Questo metodo permette di ottenere un interno compatto e facilmente sbucciabile, perfetto per insalate o snack veloci. La cottura precisa garantisce un risultato sempre gustoso e ben fatto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Devono bollire 8 10 minuti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Uova Sode

Se la definizione "Devono bollire 8 10 minuti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Uova Sode'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Devono bollire 8 10 minuti

Devono bollire 8 10 minuti Risposta: UOVA SODE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 4-4

4-4 Schema utile: U___ ____

U___ ____ Inizia con: U

U Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

U Udine O Otranto V Venezia A Ancona S Savona O Otranto D Domodossola E Empoli

La soluzione 'Uova Sode' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Devono bollire 8 10 minuti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.