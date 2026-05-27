I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto' è 'Vedutisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VEDUTISTI

Perchè la soluzione è Vedutisti? I pittori veneziani Bellotto e Canaletto sono noti per le loro opere di vedutisti, catturando con precisione e dettaglio le città e i paesaggi. Le loro tele trasmettono l’atmosfera di ambienti urbani e naturali, regalando uno sguardo vivido e realistico sulla scena urbana del loro tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Vedutisti

La definizione "I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vedutisti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto
  • Risposta: VEDUTISTI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: V________
  • Inizia con: V
  • Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

V Venezia
E Empoli
D Domodossola
U Udine
T Torino
I Imola
S Savona
T Torino
I Imola

La soluzione 'Vedutisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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