I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto
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SOLUZIONE: VEDUTISTI
Perchè la soluzione è Vedutisti? I pittori veneziani Bellotto e Canaletto sono noti per le loro opere di vedutisti, catturando con precisione e dettaglio le città e i paesaggi. Le loro tele trasmettono l’atmosfera di ambienti urbani e naturali, regalando uno sguardo vivido e realistico sulla scena urbana del loro tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Vedutisti
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto
- Risposta: VEDUTISTI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: V________
- Inizia con: V
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Vedutisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con pittori: Famiglia di pittori bolognesi
Con veneziani: Sono vicini dei Veneziani
Con bellotto: Città tedesca ritratta da Bellotto