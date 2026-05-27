I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto' è 'Vedutisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VEDUTISTI

Perchè la soluzione è Vedutisti? I pittori veneziani Bellotto e Canaletto sono noti per le loro opere di vedutisti, catturando con precisione e dettaglio le città e i paesaggi. Le loro tele trasmettono l’atmosfera di ambienti urbani e naturali, regalando uno sguardo vivido e realistico sulla scena urbana del loro tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Vedutisti

La definizione "I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vedutisti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto

I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto Risposta: VEDUTISTI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: V________

V________ Inizia con: V

V Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

V Venezia E Empoli D Domodossola U Udine T Torino I Imola S Savona T Torino I Imola

La soluzione 'Vedutisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I pittori come i veneziani Bellotto e Canaletto". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.