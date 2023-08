Creò il personaggio dell investigatore Philip Marlowe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Creò il personaggio dell investigatore Philip Marlowe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : RAYMOND CHANDLER

Significato/Curiosita : Creo il personaggio dell investigatore philip marlowe

raymond thornton chandler (chicago, 23 luglio 1888 – la jolla, 26 marzo 1959) è stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense, il più importante autore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Creò il personaggio dell investigatore Philip Marlowe : creò; personaggio; investigatore; philip; marlowe; creò Edmond Dantès il Conte di Montecristo; Nel suo santuario San Francesco creò il presepe; Hugo il fumettista che creò Corto Maltese; creò i personaggi della Pisana e di Carlino; creò un fragile impero; Cura l immagine di un personaggio politico; Un Don personaggio verdiano; Il Mastro Don personaggio di Verga; Cirano De personaggio storico e letterario; La Ripa di Meana che fu personaggio TV e stilista; Il famoso investigatore creato da Agatha Christie; Un indizio per l investigatore ; Dylan __, investigatore dei fumetti; Hercule, investigatore ; Una traccia per l investigatore ; philip detective privato; Il philip pe de Il postino; philip pe in Nuovo cinema Paradiso; Era oscuro in un libro di philip K Dick; Il philip pe noto storico dell arte e saggista; Raymond che ha creato l investigatore Philip marlowe ; Il marlowe di Chandler;

Cerca altre Definizioni