Confiscato dall erario

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Confiscato dall erario' è 'Incamerato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCAMERATO

Perchè la soluzione è Incamerato? Quando qualcosa viene confiscato dall’erario, diventa proprietà dello Stato e non può più essere usato o rivendicato. Se un bene è incamerato, significa che è stato preso in modo ufficiale, spesso per motivi legati a questioni legali o fiscali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Confiscato dall erario nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Incamerato

In presenza della definizione "Confiscato dall erario", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Incamerato'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Confiscato dall erario
  • Risposta: INCAMERATO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: I_________
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

I Imola
N Napoli
C Como
A Ancona
M Milano
E Empoli
R Roma
A Ancona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Incamerato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Confiscato dall erario". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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