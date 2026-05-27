Confiscato dall erario
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Confiscato dall erario' è 'Incamerato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INCAMERATO
Perchè la soluzione è Incamerato? Quando qualcosa viene confiscato dall’erario, diventa proprietà dello Stato e non può più essere usato o rivendicato. Se un bene è incamerato, significa che è stato preso in modo ufficiale, spesso per motivi legati a questioni legali o fiscali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Confiscato dall erario nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Incamerato
In presenza della definizione "Confiscato dall erario", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Incamerato'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Confiscato dall erario
- Risposta: INCAMERATO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: I_________
- Inizia con: I
- Finisce con: O
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Incamerato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Confiscato dall erario". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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