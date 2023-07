Capital = il margine ottenuto dall investimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capital = il margine ottenuto dall investimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GAIN

Significato/Curiosità : Capital = il margine ottenuto dall investimento

Capital è la differenza tra l'investimento iniziale e il guadagno realizzato. Rappresenta il margine di profitto ottenuto da un investimento o da una transazione finanziaria. Il capitale può essere inteso come il denaro o l'attivo che si accumula o si incrementa nel corso di un'attività economica. È un indicatore fondamentale per valutare la redditività di un investimento o di un'impresa. L'aumento del capitale può derivare da varie fonti, come gli utili, i rendimenti degli investimenti o l'apprezzamento del valore degli asset.

Altre risposte alla domanda : Capital = il margine ottenuto dall investimento : capital; margine; ottenuto; dall; investimento; capital e libanese; La capital e del Canton Ticino; Lo Stato asiatico con capital e Teheran; Città svizzera capital e del Canton Uri; La capital e dell India; margine Operativo Netto; margine di guadagno lordo di un venditore; Un margine ricucito; Si fa lungo il margine ; Note in margine ; Pigmento scuro ottenuto dal catrame; Pigmento scuro un tempo ottenuto dalla fuliggine; Un lauto compenso ottenuto senza troppa fatica; Ha ottenuto il Nobel per la letteratura nel 1976; Colore ottenuto da rosso e giallo; Uno dall e idee straordinarie; Soffiava dall Olimpo; Il regno di Abdall ah; Aggettivo per donne dall eccezionale fascino; La valutazione dei danni fatta dall a parte avversa; Una forma di investimento ; L investimento con la prua; Un tipo di investimento finanziario; Quello informativo spiega un investimento in banca; Forma di investimento ;

Cerca altre Definizioni