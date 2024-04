La Soluzione ♚ Colpite dall erario La definizione e la soluzione di 7 lettere: Colpite dall erario. TASSATE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Colpite dall erario: Il Piano di disimpegno unilaterale israeliano (inglese Israel's unilateral disengagement plan, ebraico: Tokhnit HaHitnatkut or Tokhnit HaHinatkut anche detto "Hitnatkut") fu un progetto politico dello Stato israeliano. Proposta del primo ministro israeliano, Ariel Sharon, adottata dal governo il 6 giugno 2004 ed applicato nel mese di agosto 2005, per rimuovere tutti gli abitanti israeliani dalla striscia di Gaza e da quattro insediamenti in Cisgiordania settentrionale. Voce verbale Significato e Curiosità su: Il Piano di disimpegno unilaterale israeliano (inglese Israel's unilateral disengagement plan, ebraico: Tokhnit HaHitnatkut or Tokhnit HaHinatkut anche detto "Hitnatkut") fu un progetto politico dello Stato israeliano. Proposta del primo ministro israeliano, Ariel Sharon, adottata dal governo il 6 giugno 2004 ed applicato nel mese di agosto 2005, per rimuovere tutti gli abitanti israeliani dalla striscia di Gaza e da quattro insediamenti in Cisgiordania settentrionale. tassate seconda persona plurale dell'indicativo presente di tassare seconda persona plurale dell'imperativo di tassare participio passato femminile plurale di tassare Etimologia / Derivazione vedi tassare Altre Definizioni con tassate; colpite; dall; erario; Lo abbiamo perduto sin dall inizio; L isola descritta dall abate Faria; Il Libro che narra l uscita degli Ebrei dall Egitto; Una voce attiva per l erario; Sono esperti nei rapporti con l erario; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Colpite dall erario

TASSATE

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Colpite dall erario' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.