Il cameriere lo regge con una mano
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il cameriere lo regge con una mano' è 'Vassoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VASSOIO
Perchè la soluzione è Vassoio? Un vassoio è uno strumento che il cameriere sostiene con una mano per portare cibo e bevande. La sua forma piatta e stabile permette di trasportare facilmente più piatti contemporaneamente, facilitando il servizio e mantenendo tutto in equilibrio mentre si cammina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il cameriere lo regge con una mano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vassoio
La soluzione associata alla definizione "Il cameriere lo regge con una mano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vassoio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il cameriere lo regge con una mano
- Risposta: VASSOIO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: V______
- Inizia con: V
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Vassoio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il cameriere lo regge con una mano". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo regge il cameriere La quantità di cibo che regge il cameriere Lo regge chi decide dove puntare la prua Regge lo strascico della sposa Chi lo regge tiene la rotta
Altre definizioni collegate
Con cameriere: La prende il cameriere
Con regge: Regge il ceppo nel caminetto