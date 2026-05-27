Il cameriere lo regge con una mano

Home / Soluzioni Cruciverba / Il cameriere lo regge con una mano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il cameriere lo regge con una mano' è 'Vassoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VASSOIO

Perchè la soluzione è Vassoio? Un vassoio è uno strumento che il cameriere sostiene con una mano per portare cibo e bevande. La sua forma piatta e stabile permette di trasportare facilmente più piatti contemporaneamente, facilitando il servizio e mantenendo tutto in equilibrio mentre si cammina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Vassoio' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il cameriere lo regge con una mano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vassoio

La soluzione associata alla definizione "Il cameriere lo regge con una mano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vassoio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il cameriere lo regge con una mano

Il cameriere lo regge con una mano Risposta: VASSOIO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: V______

V______ Inizia con: V

V Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

V Venezia A Ancona S Savona S Savona O Otranto I Imola O Otranto

La soluzione 'Vassoio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il cameriere lo regge con una mano". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.