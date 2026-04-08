Regge il ceppo nel caminetto

Home / Soluzioni Cruciverba / Regge il ceppo nel caminetto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Regge il ceppo nel caminetto' è 'Alare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALARE

Perché la soluzione è Alare? L'alare è un elemento strutturale che sostiene e tiene stabile il ceppo nel caminetto, evitando che si muova o cada durante la combustione. La sua funzione principale consiste nel mantenere in posizione corretta il legno, assicurando un'adeguata circolazione dell'aria e migliorando l'efficienza del fuoco. Questo pezzo di supporto, spesso realizzato in metallo o altro materiale resistente al calore, svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento e nella sicurezza del camino.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Regge il ceppo nel caminetto". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Regge il ceppo nel caminetto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Alare

La soluzione associata alla definizione "Regge il ceppo nel caminetto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Regge il ceppo nel caminetto" conferma che la soluzione 'Alare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Alare

A Ancona L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Regge il ceppo nel caminetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un cavalletto nel caminoTirare una barca in seccaQuella degli albatros supera i 3 metriRegge il ceppo nel caminoLa quantità di cibo che regge il cameriereRegge le stearicheRegge uno staterello araboRegge il peso degli anni