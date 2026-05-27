Calzature per i pugili
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Calzature per i pugili' è 'Stivaletti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STIVALETTI
Perchè la soluzione è Stivaletti? Gli stivaletti sono calzature leggere e comode, ideali per chi pratica pugilato. Si indossano facilmente e offrono supporto durante gli allenamenti o le competizioni. La loro forma permette libertà di movimento, rendendoli perfetti per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Calzature per i pugili nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Stivaletti
La soluzione associata alla definizione "Calzature per i pugili" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stivaletti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Calzature per i pugili
- Risposta: STIVALETTI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: S_________
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Stivaletti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Calzature per i pugili". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con calzature: Calzature da trekking
Con pugili: Categoria di pugili leggeri