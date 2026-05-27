Calzature per i pugili

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Calzature per i pugili' è 'Stivaletti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STIVALETTI

Perchè la soluzione è Stivaletti? Gli stivaletti sono calzature leggere e comode, ideali per chi pratica pugilato. Si indossano facilmente e offrono supporto durante gli allenamenti o le competizioni. La loro forma permette libertà di movimento, rendendoli perfetti per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Calzature per i pugili nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Stivaletti

La soluzione associata alla definizione "Calzature per i pugili" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stivaletti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Calzature per i pugili

Calzature per i pugili Risposta: STIVALETTI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: S_________

S_________ Inizia con: S

S Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

S Savona T Torino I Imola V Venezia A Ancona L Livorno E Empoli T Torino T Torino I Imola

La soluzione 'Stivaletti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Calzature per i pugili". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.