Un aperitivo con prosecco bitter e selz

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un aperitivo con prosecco bitter e selz' è 'Spritz'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPRITZ

Perchè la soluzione è Spritz? Lo spritz è un drink fresco e colorato, perfetto per rilassarsi con gli amici. Si prepara mescolando prosecco, bitter e selz, creando un equilibrio tra dolce e amaro. È ideale per un momento di svago, accompagnato da stuzzichini e buona compagnia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un aperitivo con prosecco bitter e selz nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Spritz

La definizione "Un aperitivo con prosecco bitter e selz" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spritz'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un aperitivo con prosecco bitter e selz
  • Risposta: SPRITZ
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: Z

Le 6 lettere della soluzione

S Savona
P Padova
R Roma
I Imola
T Torino
Z Zara

La soluzione 'Spritz' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un aperitivo con prosecco bitter e selz". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Altre definizioni collegate

Con aperitivo: Aromatizza l ouzo il liquore greco da aperitivo 

Con prosecco: Cocktail a base di prosecco e polpa di pesca 

Con bitter: Aperitivi a base di bitter e vermut 