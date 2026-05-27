Un aperitivo con prosecco bitter e selz

Home / Soluzioni Cruciverba / Un aperitivo con prosecco bitter e selz

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un aperitivo con prosecco bitter e selz' è 'Spritz'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPRITZ

Perchè la soluzione è Spritz? Lo spritz è un drink fresco e colorato, perfetto per rilassarsi con gli amici. Si prepara mescolando prosecco, bitter e selz, creando un equilibrio tra dolce e amaro. È ideale per un momento di svago, accompagnato da stuzzichini e buona compagnia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Spritz' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un aperitivo con prosecco bitter e selz nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Spritz

La definizione "Un aperitivo con prosecco bitter e selz" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spritz'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un aperitivo con prosecco bitter e selz

Un aperitivo con prosecco bitter e selz Risposta: SPRITZ

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: Z

Le 6 lettere della soluzione

S Savona P Padova R Roma I Imola T Torino Z Zara

La soluzione 'Spritz' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un aperitivo con prosecco bitter e selz". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.