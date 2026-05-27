Un aperitivo con prosecco bitter e selz
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SOLUZIONE: SPRITZ
Perchè la soluzione è Spritz? Lo spritz è un drink fresco e colorato, perfetto per rilassarsi con gli amici. Si prepara mescolando prosecco, bitter e selz, creando un equilibrio tra dolce e amaro. È ideale per un momento di svago, accompagnato da stuzzichini e buona compagnia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un aperitivo con prosecco bitter e selz nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Spritz
La definizione "Un aperitivo con prosecco bitter e selz" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spritz'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un aperitivo con prosecco bitter e selz
- Risposta: SPRITZ
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: Z
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Spritz' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un aperitivo con prosecco bitter e selz". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con aperitivo: Aromatizza l ouzo il liquore greco da aperitivo
Con prosecco: Cocktail a base di prosecco e polpa di pesca
Con bitter: Aperitivi a base di bitter e vermut