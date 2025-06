Il cocktail con prosecco, bitter e selz nei cruciverba: la soluzione è Spritz

Home / Soluzioni Cruciverba / Il cocktail con prosecco, bitter e selz

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il cocktail con prosecco, bitter e selz' è 'Spritz'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPRITZ

Curiosità e Significato di Spritz

La soluzione Spritz di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Spritz per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Spritz? Lo Spritz è un celebre cocktail italiano, rinfrescante e colorato, nato nel Nord Italia. Si prepara con Prosecco, bitter (come l'Aperol o il Campari) e soda, creando un mix equilibrato tra dolce e amaro. Perfetto per aperitivi estivi o momenti di convivialità, rappresenta un simbolo di leggerezza e allegria. Insomma, un vero classico da gustare in compagnia!

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Aperitivo a base di proseccoCocktail che si prepara miscelando vermut e bitterIl cocktail con succo d arancia e proseccoIl fizz fra i cocktail

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spritz

Se "Il cocktail con prosecco, bitter e selz" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

P Padova

R Roma

I Imola

T Torino

Z Zara

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S I A R O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROSARIO" ROSARIO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.