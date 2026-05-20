Antiche tettoie mobili usate negli assedi
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Antiche tettoie mobili usate negli assedi' è 'Copertoi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COPERTOI
La risposta Copertoi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Copertoi? I copertoi sono strutture mobili utilizzate fin dall'antichità per proteggere le persone e le risorse durante gli assedi. Questi elementi erano costruiti con materiali leggeri e facilmente trasportabili, permettendo di coprire le mura e le brecce delle fortezze. La funzione principale era quella di offrire un riparo temporaneo contro gli attacchi nemici e di facilitare l'assalto o la difesa. La loro presenza era fondamentale nelle strategie di guerra dell'epoca.
Antiche tettoie mobili usate negli assedi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Copertoi
La soluzione associata alla definizione "Antiche tettoie mobili usate negli assedi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Copertoi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Antiche tettoie mobili usate negli assedi
- Risposta: COPERTOI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Copertoi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antiche tettoie mobili usate negli assedi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con tettoie: Tettoie di foglie verdi
Con mobili: Catena di negozi di mobili: du monde