Antiche tettoie mobili usate negli assedi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Antiche tettoie mobili usate negli assedi' è 'Copertoi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COPERTOI

La risposta Copertoi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Copertoi? I copertoi sono strutture mobili utilizzate fin dall'antichità per proteggere le persone e le risorse durante gli assedi. Questi elementi erano costruiti con materiali leggeri e facilmente trasportabili, permettendo di coprire le mura e le brecce delle fortezze. La funzione principale era quella di offrire un riparo temporaneo contro gli attacchi nemici e di facilitare l'assalto o la difesa. La loro presenza era fondamentale nelle strategie di guerra dell'epoca.

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Antiche tettoie mobili usate negli assedi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Copertoi

La soluzione associata alla definizione "Antiche tettoie mobili usate negli assedi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Copertoi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Antiche tettoie mobili usate negli assedi

Antiche tettoie mobili usate negli assedi Risposta: COPERTOI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

C Como O Otranto P Padova E Empoli R Roma T Torino O Otranto I Imola

La soluzione 'Copertoi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antiche tettoie mobili usate negli assedi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.