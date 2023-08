Mercato delle città arabe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mercato delle città arabe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il "suk", noto anche come souk, è un mercato tradizionale presente nelle città arabe e in altre aree del mondo islamico. Si tratta di un luogo vivace e affollato in cui si vendono una varietà di beni, tra cui cibo, abbigliamento, artigianato, spezie e molto altro. I suq sono spesso caratterizzati da stradine strette e coperte, con bancarelle e negozi che si affacciano su entrambi i lati. Questi mercati non sono solo centri commerciali, ma anche luoghi di incontro sociale e culturale, dove si possono scoprire tradizioni locali, interagire con la comunità e immergersi nell'atmosfera unica dell'area.

