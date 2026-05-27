Ricche di energie

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ricche di energie' è 'Vive'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIVE

Perchè la soluzione è Vive? Le persone vivaci sono piene di energia e entusiasmo, sempre pronte a coinvolgere chi le circonda. La loro presenza illumina ogni ambiente, trasmettendo vitalità e positività. Sono quelle che affrontano la giornata con sorriso e dinamismo, contagiosi e sempre pronte a nuove avventure. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ricche di energie nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Vive

La soluzione associata alla definizione "Ricche di energie" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vive'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ricche di energie

Ricche di energie Risposta: VIVE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: V___

V___ Inizia con: V

V Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

V Venezia I Imola V Venezia E Empoli

La soluzione 'Vive' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ricche di energie". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.