La Soluzione ♚ Non ricche ma quasi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Non ricche ma quasi. AGIATE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non ricche ma quasi: Il termine jet set è stato coniato in ambito giornalistico negli anni cinquanta per descrivere un gruppo sociale elitario e internazionale costituito da persone appartenenti a classi sociali influenti e agiate, che organizzavano e partecipavano ad attività sociali di vario tipo in tutto il mondo (rapporti mondani, incontri d'affari, o simili), anche in località difficilmente raggiungibili da persone comuni. L'espressione, che andò a soppiantare il vecchio termine steamer set, o il più antico café society, deriva dall'abitudine di muoversi da una località prestigiosa e da un luogo esotico all'altro, viaggiando su aerei jet. Voce verbale agiate seconda persona plurale del congiuntivo presente di agire Etimologia / Derivazione vedi agire Altre Definizioni con agiate; ricche; quasi; Donne dotate di mezzi; Benessere soprattutto materiale; Sono ricche di quadri; Lo sono le persone ricche di nuove idee; La mensa è quasi al completo; Un quasi prete; Roditore quasi domestico;

AGIATE

