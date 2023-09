Lo sono le persone ricche di nuove idee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le persone ricche di nuove idee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CREATIVE

Significato/Curiosita : Lo sono le persone ricche di nuove idee

Ammonisce la classe operaia di non dar sfogo alla propria rabbia attraverso le idee di rivoluzione, di invidia e odio verso i più ricchi, e chiede contemporaneamente... Disambiguazione – se stai cercando le licenze, vedi licenze creative commons. creative commons (cc) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

