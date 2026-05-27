Un lama selvatico

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un lama selvatico' è 'Guanaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUANACO

Perchè la soluzione è Guanaco? Il guanaco è un animale che vive libero nelle pampas e nelle Ande, adattandosi a ambienti aridi e freddi. Con il suo manto sottile e il passo leggero, si muove agilmente tra le piante e le rocce, mantenendo un equilibrio tra natura e sopravvivenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un lama selvatico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Guanaco

Se la definizione "Un lama selvatico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Guanaco'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un lama selvatico
  • Risposta: GUANACO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: G______
  • Inizia con: G
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

G Genova
U Udine
A Ancona
N Napoli
A Ancona
C Como
O Otranto

La soluzione 'Guanaco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un lama selvatico". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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