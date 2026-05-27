Un lama selvatico
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un lama selvatico' è 'Guanaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GUANACO
Perchè la soluzione è Guanaco? Il guanaco è un animale che vive libero nelle pampas e nelle Ande, adattandosi a ambienti aridi e freddi. Con il suo manto sottile e il passo leggero, si muove agilmente tra le piante e le rocce, mantenendo un equilibrio tra natura e sopravvivenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un lama selvatico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Guanaco
Se la definizione "Un lama selvatico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Guanaco'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un lama selvatico
- Risposta: GUANACO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: G______
- Inizia con: G
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Guanaco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un lama selvatico". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Gatto selvatico americano La lama della ghigliottina Il Lama massima autorità del buddhismo tib Lama leader spirituale Gatto selvatico asiatico
Altre definizioni collegate
Con selvatico: Il papavero selvatico