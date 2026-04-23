Il papavero selvatico

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il papavero selvatico' è 'Rosolaccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROSOLACCIO

Perché la soluzione è Rosolaccio? Il rosolaccio, chiamato anche papavero selvatico, è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Papaveraceae. Si distingue per i suoi fiori di un vivace colore rosso, caratteristici del paesaggio mediterraneo, e per le foglie finemente lobate. Questa pianta cresce spontaneamente in campi aperti e zone ruderali, contribuendo alla biodiversità locale. La sua presenza è evidente durante la stagione primaverile, quando i campi si riempiono di fiori che attirano numerosi insetti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il papavero selvatico". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il papavero selvatico nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Rosolaccio

In presenza della definizione "Il papavero selvatico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il papavero selvatico" conferma che la soluzione 'Rosolaccio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Rosolaccio

R Roma O Otranto S Savona O Otranto L Livorno A Ancona C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il papavero selvatico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rosolaccio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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