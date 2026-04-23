Il papavero selvatico
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il papavero selvatico' è 'Rosolaccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ROSOLACCIO
Perché la soluzione è Rosolaccio? Il rosolaccio, chiamato anche papavero selvatico, è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Papaveraceae. Si distingue per i suoi fiori di un vivace colore rosso, caratteristici del paesaggio mediterraneo, e per le foglie finemente lobate. Questa pianta cresce spontaneamente in campi aperti e zone ruderali, contribuendo alla biodiversità locale. La sua presenza è evidente durante la stagione primaverile, quando i campi si riempiono di fiori che attirano numerosi insetti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il papavero selvatico". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Il papavero selvatico nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Rosolaccio
In presenza della definizione "Il papavero selvatico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il papavero selvatico" conferma che la soluzione 'Rosolaccio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Rosolaccio
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il papavero selvatico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rosolaccio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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