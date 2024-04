La Soluzione ♚ I raggi che abbronzano La definizione e la soluzione di 24 lettere: I raggi che abbronzano. UVA - SOLARI - ULTRAVIOLETTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su I raggi che abbronzano: In fisica la radiazione ultravioletta (UV o raggi ultravioletti o luce ultravioletta) è un intervallo della radiazione elettromagnetica, appartenente allo spettro elettromagnetico, con lunghezza d'onda immediatamente inferiore alla luce visibile dall'occhio umano e immediatamente superiore a quella dei raggi X. Il termine significa "oltre il violetto" (dal latino ultra, "oltre"), poiché il violetto è il colore con frequenza più elevata nello spettro visibile dall'uomo (quindi, con la lunghezza d'onda più corta). La radiazione ultravioletta costituisce circa il 10% della luce emessa dal Sole e viene inoltre prodotta da gas ionizzati e ... Altre Definizioni con uva - solari - ultravioletti; raggi; abbronzano; I raggi del radiologo; Usa i raggi X; La zona dell aria che filtra i raggi ultravioletti; Raggi che abbronzano; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a I raggi che abbronzano

UVA - SOLARI - ULTRAVIOLETTI

