Lo è un rito di buon auspicio

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo è un rito di buon auspicio' è 'Scaramantico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCARAMANTICO

Perchè la soluzione è Scaramantico? Uno scaramantico è qualcuno che crede che certi gesti o oggetti portino fortuna. Per lui, evitare sfortuna diventa un rito di buon auspicio, come toccare ferro o incrociare le dita. Questi gesti sono parte di un modo di pensare che cerca di allontanare gli imprevisti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è un rito di buon auspicio nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Scaramantico

Quando la definizione "Lo è un rito di buon auspicio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scaramantico'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo è un rito di buon auspicio

Lo è un rito di buon auspicio Risposta: SCARAMANTICO

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Schema utile: S___________

S___________ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 12 lettere della soluzione

S Savona C Como A Ancona R Roma A Ancona M Milano A Ancona N Napoli T Torino I Imola C Como O Otranto

La soluzione 'Scaramantico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è un rito di buon auspicio". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.