Lo è un rito di buon auspicio
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo è un rito di buon auspicio' è 'Scaramantico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCARAMANTICO
Perchè la soluzione è Scaramantico? Uno scaramantico è qualcuno che crede che certi gesti o oggetti portino fortuna. Per lui, evitare sfortuna diventa un rito di buon auspicio, come toccare ferro o incrociare le dita. Questi gesti sono parte di un modo di pensare che cerca di allontanare gli imprevisti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo è un rito di buon auspicio nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Scaramantico
Quando la definizione "Lo è un rito di buon auspicio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scaramantico'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo è un rito di buon auspicio
- Risposta: SCARAMANTICO
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: S___________
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Scaramantico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è un rito di buon auspicio". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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