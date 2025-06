Lo è chi non ha tempo e cammina di buon passo nei cruciverba: la soluzione è Frettoloso

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo è chi non ha tempo e cammina di buon passo' è 'Frettoloso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRETTOLOSO

Perché la soluzione è Frettoloso? FrettoLoso indica chi si muove di corsa, senza perdere tempo, sempre di buon passo e con grande rapidità. È chi affronta la vita con decisione, senza indugi o esitazioni, puntando dritto verso i propri obiettivi. In sostanza, descrive una persona che non si ferma, ma prosegue con energia e determinazione lungo il proprio cammino. Un modo per sottolineare l'importanza di agire senza perdere tempo.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo è chi non ha tempo e cammina di buon passo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

S Savona

O Otranto

F A O L A V Mostra soluzione



