I topi di città nei cruciverba: la soluzione è Pantegane

Home / Soluzioni Cruciverba / I topi di città

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I topi di città' è 'Pantegane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANTEGANE

Curiosità e Significato di Pantegane

La parola Pantegane è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pantegane.

Perché la soluzione è Pantegane? PANTEGANE è un termine dialettale napoletano che indica le scarpe di città, spesso eleganti e pratiche, pensate per affrontare le strade urbane. Il termine deriva dall’unione di 'panta' (pantaloni) e 'gane' (scarpe), richiamando uno stile di calzature adatte al contesto cittadino. Un modo colorito per descrivere scarpe comode e alla moda, perfette per chi vive e si muove in città.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La città natale di DallaGrande città di IsraeleI grossi topi detti anche panteganeLa città con l ErmitageNative della città dei due mari

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pantegane

Hai trovato la definizione "I topi di città" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

G Genova

A Ancona

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A L I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMIEL" AMIEL

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.