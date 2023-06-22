La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fa ingiallire la pelle' è 'Itterizia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole. La definizione 'Fa ingiallire la pelle', utilizzata nei cruciverba e nelle parole crociate, ha una soluzione composta da 9 lettere. Si tratta di un enigma piuttosto comune, che ricorre spesso sia nei giochi cartacei sia nelle versioni digitali dedicate agli appassionati di enigmistica.