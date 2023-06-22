Fa ingiallire la pelle

Sara Verdi | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fa ingiallire la pelle' è 'Itterizia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole. La definizione 'Fa ingiallire la pelle', utilizzata nei cruciverba e nelle parole crociate, ha una soluzione composta da 9 lettere. Si tratta di un enigma piuttosto comune, che ricorre spesso sia nei giochi cartacei sia nelle versioni digitali dedicate agli appassionati di enigmistica.

SOLUZIONE: ITTERIZIA

Non fermarti alla soluzione! Conosci Itterizia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Itterizia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non fa star più nella pelleFa accapponare la pelleFa venire la pelle d ocaIl pigmento che fa ingiallire l ittericoNon fa stare nella pelle

Le 9 lettere della soluzione Itterizia:
I Imola
T Torino
T Torino
E Empoli
R Roma
I Imola
Z Zara
I Imola
A Ancona

