Si parla a Lhasa

Paola Cammarota | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si parla a Lhasa' è 'Tibetano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIBETANO

Perchè la soluzione è Tibetano? A Lhasa si ascoltano spesso suoni e parole che riflettono la cultura locale. La lingua parlata, il tibetano, porta con sé storie e tradizioni profonde, creando un legame forte tra le persone e il loro passato. È un modo vivo di mantenere viva l’identità della regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si parla a Lhasa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tibetano

Se la definizione "Si parla a Lhasa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tibetano'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si parla a Lhasa
  • Risposta: TIBETANO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: T_______
  • Inizia con: T
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

T Torino
I Imola
B Bologna
E Empoli
T Torino
A Ancona
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Tibetano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si parla a Lhasa". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Con lhasa: La regione con Lhasa 