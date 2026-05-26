Si parla a Lhasa
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si parla a Lhasa' è 'Tibetano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TIBETANO
Perchè la soluzione è Tibetano? A Lhasa si ascoltano spesso suoni e parole che riflettono la cultura locale. La lingua parlata, il tibetano, porta con sé storie e tradizioni profonde, creando un legame forte tra le persone e il loro passato. È un modo vivo di mantenere viva l’identità della regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si parla a Lhasa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tibetano
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si parla a Lhasa
- Risposta: TIBETANO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: T_______
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Tibetano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si parla a Lhasa". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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