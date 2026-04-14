La regione con Lhasa

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La regione con Lhasa' è 'Tibet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIBET

Perché la soluzione è Tibet? Tibet è una regione situata nell'altopiano asiatico, caratterizzata da ampie distese di alture e un clima rigido. La sua capitale è Lhasa, città sacra e centro spirituale del popolo tibetano, famosa per il monastero di Potala. Questa regione ha una storia ricca di tradizioni religiose e culturali che si sono conservate nel tempo. Tibet rappresenta un territorio unico per le sue caratteristiche geografiche e culturali, che la distinguono nel contesto internazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La regione con Lhasa". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La regione con Lhasa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tibet

Per risolvere la definizione "La regione con Lhasa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La regione con Lhasa" conferma che la soluzione 'Tibet' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tibet

T Torino I Imola B Bologna E Empoli T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La regione con Lhasa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tibet' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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