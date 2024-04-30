Si parla al Cremlino
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SOLUZIONE: RUSSO
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Si parla al Cremlino nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Russo
Questa pagina è dedicata alla definizione "Si parla al Cremlino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Russo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si parla al Cremlino
- Risposta: RUSSO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: R____
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Russo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si parla al Cremlino". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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