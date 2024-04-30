Si parla al Cremlino

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si parla al Cremlino' è 'Russo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RUSSO

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Si parla al Cremlino nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Russo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si parla al Cremlino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Russo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si parla al Cremlino

Si parla al Cremlino Risposta: RUSSO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: R____

R____ Inizia con: R

R Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

R Roma U Udine S Savona S Savona O Otranto

La soluzione 'Russo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si parla al Cremlino". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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