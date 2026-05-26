La moglie di re Artù in Svizzera

Paola Cammarota | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La moglie di re Artù in Svizzera' è 'Ginevra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GINEVRA

Perchè la soluzione è Ginevra? Ginevra è conosciuta come la regina leggendaria che ha avuto un ruolo importante nella vita di re Artù. La sua figura si lega alle storie di cavalieri e magie, creando un’immagine affascinante di nobiltà e mistero nel cuore della Svizzera. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La moglie di re Artù in Svizzera nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ginevra

Per risolvere la definizione "La moglie di re Artù in Svizzera", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ginevra'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La moglie di re Artù in Svizzera
  • Risposta: GINEVRA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: G______
  • Inizia con: G
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

G Genova
I Imola
N Napoli
E Empoli
V Venezia
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Ginevra' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La moglie di re Artù in Svizzera". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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