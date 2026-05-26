La moglie di re Artù in Svizzera
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SOLUZIONE: GINEVRA
Perchè la soluzione è Ginevra? Ginevra è conosciuta come la regina leggendaria che ha avuto un ruolo importante nella vita di re Artù. La sua figura si lega alle storie di cavalieri e magie, creando un’immagine affascinante di nobiltà e mistero nel cuore della Svizzera. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La moglie di re Artù in Svizzera nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ginevra
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La moglie di re Artù in Svizzera
- Risposta: GINEVRA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: G______
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Ginevra' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La moglie di re Artù in Svizzera". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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