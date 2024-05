La Soluzione ♚ La moglie di Re Artù amata da Lancillotto La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GINEVRA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GINEVRA

Significato della soluzione per: La moglie di re artu amata da lancillotto Ginevra (ufficialmente in francese Genève, AFI: /.nv/; in tedesco Genf, AFI: /'gf/; in romancio Genevra) è un comune svizzero di 201 818 abitanti del Canton Ginevra; ha lo status di città ed è la capitale del cantone. È la seconda città più popolata del paese dopo Zurigo e la seconda piazza finanziaria più importante della Svizzera dopo Zurigo. È situata dove il Lago di Ginevra riconfluisce nel fiume Rodano.

