Le spugne dell oste - Cruciverba

BEONI

Le spugne dell oste

"Beoni" è un termine colloquiale italiano che fa riferimento a coloro che hanno il vizio dell'alcolismo, cioè che bevono in modo eccessivo e abituale. Questa parola deriva dalla metafora dell'alcolista che assorbe l'alcol come una spugna assorbe l'acqua. L'alcolismo è una forma di dipendenza dall'alcol che può avere gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale di una persona, nonché sulla sua vita sociale ed economica. Il trattamento e il sostegno possono essere cruciali per aiutare le persone ad affrontare l'alcolismo e adottare uno stile di vita più sano.

Altre risposte alla domanda : Le spugne dell oste : spugne; oste; Gli animali come le spugne ; Verbo per spugne ; Vi trovi... tante spugne ; Non gravati da imposte ; Soste gni per cavi elettrici; Il soste gno del pittore; Nota coste llazione boreale; Soste nitrici dello Stato di Israele;

