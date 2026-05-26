Un lavoratore che non ha garanzie di stabilità per l impiego
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SOLUZIONE: PRECARIO
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Un lavoratore che non ha garanzie di stabilità per l impiego nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Precario
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un lavoratore che non ha garanzie di stabilità per l impiego
- Risposta: PRECARIO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: P_______
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Precario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un lavoratore che non ha garanzie di stabilità per l impiego". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con lavoratore: Lavoratore imbarcato
Con garanzie: Pegni, garanzie
Con stabilità: Così è detto il MES il sistema europeo di stabilità