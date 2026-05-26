Un lavoratore che non ha garanzie di stabilità per l impiego

Luca Bianchi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un lavoratore che non ha garanzie di stabilità per l impiego' è 'Precario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRECARIO

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Un lavoratore che non ha garanzie di stabilità per l impiego nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Precario

In presenza della definizione "Un lavoratore che non ha garanzie di stabilità per l impiego", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Precario'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un lavoratore che non ha garanzie di stabilità per l impiego
  • Risposta: PRECARIO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: P_______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

P Padova
R Roma
E Empoli
C Como
A Ancona
R Roma
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Precario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un lavoratore che non ha garanzie di stabilità per l impiego". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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