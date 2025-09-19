Ha problemi... di stabilità
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SOLUZIONE: UBRIACO
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Perché la soluzione è Ubriaco? Un individuo ubriaco manifesta difficoltà di equilibrio e controllo dei movimenti, evidenziando problemi di stabilità. La sua capacità di mantenere una postura corretta è compromessa, spesso accompagnata da alterazioni nelle percezioni sensoriali e nel coordinamento. Questo stato deriva dall’effetto depressivo sul sistema nervoso centrale causato dall’assunzione di alcol. La perdita di stabilità si manifesta in modo evidente durante la deambulazione o in presenza di stimoli che richiedono prontezza di reazione.
Ha problemi... di stabilità nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ubriaco
Se la definizione "Ha problemi... di stabilità" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ubriaco'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ha problemi... di stabilità
- Risposta: UBRIACO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: U______
- Inizia con: U
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Ubriaco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha problemi... di stabilità". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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