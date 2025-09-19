Ha problemi... di stabilità

Anna Spiotta | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha problemi... di stabilità' è 'Ubriaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UBRIACO

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Perché la soluzione è Ubriaco? Un individuo ubriaco manifesta difficoltà di equilibrio e controllo dei movimenti, evidenziando problemi di stabilità. La sua capacità di mantenere una postura corretta è compromessa, spesso accompagnata da alterazioni nelle percezioni sensoriali e nel coordinamento. Questo stato deriva dall’effetto depressivo sul sistema nervoso centrale causato dall’assunzione di alcol. La perdita di stabilità si manifesta in modo evidente durante la deambulazione o in presenza di stimoli che richiedono prontezza di reazione.

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Ha problemi... di stabilità nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ubriaco

Se la definizione "Ha problemi... di stabilità" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ubriaco'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ha problemi... di stabilità
  • Risposta: UBRIACO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: U______
  • Inizia con: U
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

U Udine
B Bologna
R Roma
I Imola
A Ancona
C Como
O Otranto

La soluzione 'Ubriaco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha problemi... di stabilità". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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