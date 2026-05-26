Crocchette di riso sicule
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Crocchette di riso sicule' è 'Arancini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARANCINI
Vuoi approfondire la risposta Arancini? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Crocchette di riso sicule nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Arancini
La definizione "Crocchette di riso sicule" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arancini'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Crocchette di riso sicule
- Risposta: ARANCINI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: A_______
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Arancini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Crocchette di riso sicule". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Crocchette di riso farcite Le crocchette di riso farcite alla siciliana Crocchette di riso pronunciate anche al femminile Il cosiddetto vino di riso Segale riso e avena
Altre definizioni collegate
Con crocchette: Se ne fanno anche crocchette