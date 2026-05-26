Crocchette di riso sicule

Vito Manzione | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Crocchette di riso sicule' è 'Arancini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARANCINI

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Crocchette di riso sicule nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Arancini

La definizione "Crocchette di riso sicule" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arancini'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Crocchette di riso sicule
  • Risposta: ARANCINI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: A_______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona
R Roma
A Ancona
N Napoli
C Como
I Imola
N Napoli
I Imola

La soluzione 'Arancini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Crocchette di riso sicule". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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