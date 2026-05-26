Il TG con le notizie locali

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il TG con le notizie locali' è 'Regionale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGIONALE

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Il TG con le notizie locali nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Regionale

In presenza della definizione "Il TG con le notizie locali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Regionale'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il TG con le notizie locali
  • Risposta: REGIONALE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: R________
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

R Roma
E Empoli
G Genova
I Imola
O Otranto
N Napoli
A Ancona
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Regionale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il TG con le notizie locali". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con notizie: Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione 

Con locali: Hanno vari locali 