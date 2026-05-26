Il TG con le notizie locali
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il TG con le notizie locali' è 'Regionale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: REGIONALE
Vuoi approfondire la risposta Regionale? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il TG con le notizie locali nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Regionale
In presenza della definizione "Il TG con le notizie locali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Regionale'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il TG con le notizie locali
- Risposta: REGIONALE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: R________
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Regionale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il TG con le notizie locali". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: I TG con le notizie locali I TG locali TG 24 canale Mediaset di notizie Trasmette i Tg locali Il TG regionale
Altre definizioni collegate
Con notizie: Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione
Con locali: Hanno vari locali