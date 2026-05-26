Che si intromette in un affare

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che si intromette in un affare' è 'Ingerente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INGERENTE

Perchè la soluzione è Ingerente? Un ingerente è qualcuno che si inserisce in questioni altrui senza essere invitato, spesso creando fastidio o complicazioni. La sua presenza può alterare il corso delle cose, anche se non sempre è benvoluto. Spesso si tratta di persone che cercano di controllare situazioni che non le riguardano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Che si intromette in un affare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ingerente

Quando la definizione "Che si intromette in un affare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ingerente'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Che si intromette in un affare
  • Risposta: INGERENTE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: I________
  • Inizia con: I
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

I Imola
N Napoli
G Genova
E Empoli
R Roma
E Empoli
N Napoli
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Ingerente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Che si intromette in un affare". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con intromette: Che s intromette in affari che non gli competono 

Con affare: Lo è un affare personale 