Che si intromette in un affare
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SOLUZIONE: INGERENTE
Perchè la soluzione è Ingerente? Un ingerente è qualcuno che si inserisce in questioni altrui senza essere invitato, spesso creando fastidio o complicazioni. La sua presenza può alterare il corso delle cose, anche se non sempre è benvoluto. Spesso si tratta di persone che cercano di controllare situazioni che non le riguardano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Che si intromette in un affare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ingerente
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Che si intromette in un affare
- Risposta: INGERENTE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: I________
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Ingerente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Che si intromette in un affare". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si intromette per placare gli animi troppo accesi Si dice di affare poco pulito Si intromette fra i due litiganti Ce la mette chi si intromette Si cerca di trarlo da un affare
Altre definizioni collegate
Con intromette: Che s intromette in affari che non gli competono
Con affare: Lo è un affare personale