Che si intromette in un affare

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che si intromette in un affare' è 'Ingerente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INGERENTE

Perchè la soluzione è Ingerente? Un ingerente è qualcuno che si inserisce in questioni altrui senza essere invitato, spesso creando fastidio o complicazioni. La sua presenza può alterare il corso delle cose, anche se non sempre è benvoluto. Spesso si tratta di persone che cercano di controllare situazioni che non le riguardano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Che si intromette in un affare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ingerente

Quando la definizione "Che si intromette in un affare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ingerente'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Che si intromette in un affare

Che si intromette in un affare Risposta: INGERENTE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: I________

I________ Inizia con: I

I Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

I Imola N Napoli G Genova E Empoli R Roma E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

La soluzione 'Ingerente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Che si intromette in un affare". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.